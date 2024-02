Grande giornata di festa a Domo per la sfilata e il matrimonio del Togn e della Cia FOTO e VIDEO

Celebrato in piazza Mercato il tradizionale matrimonio tra il Togn e la Cia. Una grande festa nel Borgo della Cultura domese affollato da tantissime persone. Una domenica che ha visto le vie cittadine affollarsi di bimbi e adulti che hanno assistito alla sfilata di gruppi e carri. Un percorso nuovo che ha toccato nuove vie, come via Galletti, via Marconi e corso Dissegna.

Il Carnevale domese prosegue ora fino a martedì, giornata nella quale si organizza la grande festa per bambini nella palestra dell’Oratorio di via Montegrappa.