La pioggia ha lasciato spazio al sole per la domenica di carnevale a Domo. Questa mattina i pulentatt hanno iniziato presto ad accendere i fuochi sotto ai paioli per la tradizionale distribuzione di polenta e salamini. In mattinata anche l'uscita dell'immancabile Ul Tavan, il giornale satirico domese.

Il carnevale entra nel vivo alle 14.30, con la sfilata di carri, gruppi e maschere, ben 26 quest'anno. Alle 16 appuntamento in piazza per il tradizionale matrimonio tra Togn e Cia.