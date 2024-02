Al Calvario le celebrazioni per la Festa della Cella

Da domenica 11 a domenica 25 febbraio i padri rosminiani di Domodossola celebrano la Festa della Cella, la ricorrenza che ricorda l’arrivo al Sacro Monte Calvario del Beato Antonio Rosmini. Quest’ultimo vi giunse il 20 febbraio 1828, quell’anno giorno del Mercoledì delle Ceneri.

Le celebrazioni, per il 2024, prendono il via l’11 febbraio, in occasione della XXXII Giornata Mondiale del Malato, con la recita del Rosario per tutti gli ammalati nella grotta di Lourdes alle 15.45 (in caso di pioggia nell’Oratorio dell’Addolorata) e la santa messa nell’Oratorio dell’Addolorata alle 16.30.

Il 12, 13, 15, 16 e 19 febbraio, alle 16.30, la santa messa nell’Oratorio dell’Addolorata, con un momento di riflessione rosminiana e preghiera nella “Cella” del Beato Antonio Rosmini.

Il 14 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, alle 16.30 la santa messa nell’Oratorio dell’Addolorata

con imposizione delle ceneri e preghiera nella “Cella” del Beato Antonio Rosmini.

Sabato 17 febbraio, alle 18.00, la messa solenne in Collegiata a Domodossola, celebrata da Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara. A seguire, dalle 19.45, la cena al Sacro Monte Calvario (prenotazioni entro mercoledì 14 febbraio al numero 0324242010).

Il 18 febbraio, prima domenica di Quaresima, alle 10.00 la santa messa nell’Oratorio dell’Addolorata; alle 15.00 la Via Crucis, seguita alle 16.30 dalla santa messa in Santuario.

Martedì 20 febbraio la Festa della Cella: alle 16.30 la santa messa nell’Oratorio dell’Addolorata, seguita dalla processione e una preghiera nella “Cella”.

Il 23 febbraio i cinque Venerdì di Quaresima, alle ore 18.00 nel Santuario della Madonna delle Grazie: Spiritualità e arte per il tempo di Quaresima.

Infine, domenica 25 febbraio alle 18.00, in Sala Bozzetti, il Concerto della Cella, che inaugura la Stagione Artistica 2024 della Cappella Musicale del S. Monte Calvario, con Silvia Arfacchia al violino e Francesca Cavallo all’arpa.