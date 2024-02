Cinque denunce per guida in stato di ebrezza

Nel corso del fine settimana appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno svolto come di consueto numerosi controlli su tutte le principali vie di comunicazione al fine di prevenire e reprimere reati in genere con particolare riguardo al traffico di stupefacenti e all’abuso di sostanze che spesso provocano incidenti stradali anche gravi.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale sono state 5 le persone denunciate per guida in stato di ebrezza con tassi alcolemici che vanno da un minimo di 0,99 ad un massimo di 3,12 g/l. In quest’ultimo caso per l’automobilista, oltre al ritiro della patente di guida si è aggiunto il sequestro del veicolo. Ad altri due automobilisti è stata ritirata la patente perché, pur mostrando sintomi di alterazione dovuta all’abuso di alcool, hanno rifiutato il test con l’etilometro. Uno dei due è stato anche trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

Per quanto concerne il contrasto al traffico e all’uso di sostanze stupefacenti, sono 5 le persone segnalate alla Prefettura di Verbania dai carabinieri. Durante un controllo a Gravellona Toce, il passeggero di un’auto, un 50enne residente nel Cusio, è stato trovato in possesso di oltre 5 grammi di eroina. In Ossola, un 34enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, mentre un altro giovane, già agli arresti domiciliari, è stato trovato con una piccola quantità di hashish.