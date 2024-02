Bee sustainable: nasce in Ossola il progetto di biomonitoraggio che studia le api

Al via la nuova fase del progetto di valorizzazione della Val d’Ossola, nato in seguito alle attività di ripristino della frana che ha coinvolto nel 2019 il comune di Premia e il canale derivatore della centrale idroelettrica di Crego. Enel Green Power, dopo aver ripristinato il pendio a valle della frana e il sentiero che collega Crego con Cagiogno, si è anche incaricata dei lavori di piantumazione dell’area, utilizzando piante officinali e arbusti autoctoni. Con il coinvolgimento di Alveare Ossolano, azienda apistica piemontese ideatrice dell’”arnia multimediale”, e la condivisione del comune di Premia, il programma si è ulteriormente sviluppato. È nato così Bee sustainable, progetto di biomonitoraggio e sostenibilità ambientale che ha l’obiettivo di cogliere importanti indicazioni sullo stato di salute dell’ambiente attraverso l’osservazione delle dinamiche comportamentali delle api.

L’innovazione di questa iniziativa consiste nella possibilità, per chiunque e in qualsiasi istante, di osservare e comprendere il comportamento delle api attraverso la strumentazione tecnologica di cui è dotata l’arnia multimediale. La speciale arnia è, infatti, dotata di sensori in grado non solo di registrare i principali parametri ambientali, ma anche di monitorare le attività delle api attraverso un sistema di telecamere che permettono di acquisire filmati ravvicinati. Il sistema è completamente autonomo sia dal punto di vista energetico, poiché alimentato da pannelli solari, sia per la trasmissione dei dati sul portale dedicato www.beesustainable.it, liberamente consultabile.

"Siamo veramente entusiasti dell'attenzione che Enel Green Power ha fin da subito mostrato per il progetto di biomonitoraggio ambientale tramite l'arnia multimediale che abbiamo sviluppato - ha dichiarato Alveare Ossolano. L’idea è nata dalla curiosità di comprendere, attraverso l’impiego di dispositivi tecnologici e telecamere che non recano disturbo alle api, lo stato di benessere dell’alveare, in rapporto alle anomalie meteo-climatiche che caratterizzano i nostri giorni".

“Si tratta di un progetto in cui l’Azienda, da sempre attenta allo sviluppo sostenibile delle comunità in cui opera, ha creduto e appoggiato fortemente – ha spiegato Alessandro Colombo, Project Manager di Enel Green Power. L’innovazione di questa iniziativa, infatti, non consiste solo nel comprendere il comportamento delle api, ma anche nello studio dei dati ottenuti dalle stazioni di biomonitoraggio. Infatti, queste installazioni sono in grado di misurare eventuali polveri sottili, la concentrazione di anidride carbonica e altri parametri che consentono di valutare la qualità dell’aria. Sono quindi importanti per conoscere il territorio in cui viviamo e per sensibilizzare le nuove generazioni, ma non solo, sull’importanza della sostenibilità ambientale”.

Da febbraio 2024 Alveare Ossolano guiderà alunni, turisti e appassionati attraverso lo straordinario mondo delle api con laboratori didattici multidisciplinari. Per quanto riguarda l’attività scolastica, si parte il 21 febbraio con il coinvolgimento della scuola Primaria Kennedy di Domodossola per poi proseguire con la Primaria di Trontano e l'Istituto Agrario Fobelli di Crodo. I residenti e turisti interessati a prenotare un laboratorio possono invece rivolgersi a info@alveareossolano.it o visitare il sito www.beesustainable.it.