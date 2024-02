Devero, via libera alle manifestazioni di interesse per dare un futuro al Cervandone

Il comune di Baceno, in accordo con l’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola, ha pubblicato un avviso pubblico per individuare soggetti interessati ad un’eventuale procedura di alienazione dell’immobile che ospita l’Albergo Cervandone, situato all’ingresso dell’Alpe Devero. L’albergo è in disuso ormai da diverso tempo, e la decisione di procedere con l’alienazione dell’immobile è arrivata dal comune di Baceno dopo numerosi tentativi di trovare finanziamenti per il suo recupero.

L’avviso e la documentazione accessoria, compresa la dettagliata perizia di stima del valore dell’immobile, sono pubblicati ai rispettivi Albi Pretori digitali degli Enti, che hanno attivato l’iniziativa in virtù del protocollo d’intesa sottoscritto per la gestione della procedura di alienazione, dando mandato alle Aree Protette dell’Ossola – che possiede il 50% dell’immobile - per la gestione di tutte le fasi procedurali.

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro e non oltre l’11 aprile 2024 alle ore 23.59, esclusivamente in formato digitale tramite la piattaforma Sintel.

“Si tratta di un primo passaggio importante – sottolineano Vittoria Riboni ed Andrea Vicini, rispettivamente Presidente dell’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola e Sindaco del Comune di Baceno – verso la valorizzazione di un edificio che fa parte della storia dell’Alpe Devero e che rappresenta un’unica possibilità di ricettività del comprensorio dell’Alpe. Importantissimo, poi, l’accordo sottoscritto dalle proprietà per un’azione univoca e concordata, anche nei prossimi passi di sviluppo”.