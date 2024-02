Via ai lavori per la riqualificazione della palestra del Marconi Galletti Einaudi

Hanno preso ufficialmente il via nel mese di gennaio i lavori di riqualificazione della palestra dell'istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola, nella sede di Via Oliva. Ad affermarlo è il presidente della Provincia del Vco, Alessandro Lana, tramite un post pubblicato sui social. Il progetto è stato finanziato con i fondi del Pnrr, per un totale di circa un milione di euro.

“Sono stati rimossi tutti i rivestimenti interni, i vecchi impianti e i primi infissi”, spiega Lana. “L'intervento sarà radicale sia dal punto di vista funzionale, impiantistico e anche estetico, a cantiere terminato avremo un piccolo gioiello per alunni ed atleti delle società sportive locali”.

Il presidente sottolinea come quello dell’istituto domese sia soltanto il primo degli interventi previsti per le scuole del Vco: “È il primo dei quattro cantieri del piano palestre messo in programmazione dalla Provincia che prevede interventi importanti anche alle palestre del Dalla Chiesa Spinelli di Omegna e Ferrini di Verbania oltre alla nuova costruzione della palestra al Rosmini Maggia di Stresa”.