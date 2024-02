Nove milioni al Vco, Preioni: "Altra risposta concreta ai bisogni dei comuni"

La Regione Piemonte ha stanziato 105 milioni di euro da destinare a 805 comuni piemontesi, al fine di promuovere progetti di sviluppo e coesione. In questo ambito, 9 milioni sono destinati ai comuni della provincia del Vco. Alberto Preioni, presidente del gruppo Lega in Piemonte, commenta così la notizia:

“Cinquantadue Comuni della provincia del Verbano-Cusio-Ossola interessati per un totale di 9 milioni di euro, di cui 36 sono Comuni parte dell’Area Laghi, per 5,9 milioni, mentre 16 dell’Area Ossola, per 2,6 milioni. Sono i numeri, importanti, che riguardano il nostro territorio, dello stanziamento regionale reso noto oggi e finalizzato a progetti di sviluppo e coesione. Si tratta, in buona sostanza, di un’altra iniziativa dell’amministrazione piemontese a guida Lega per offrire opportunità di crescita agli enti locali”.

“Grazie a questo nuovo stanziamento il Vco potrà metter mano ad una serie di interventi strategici attesi da tempo. Sviluppo sostenibile, innovazione e Welfare sono i settori principali d’intervento – spiega Preioni – che potranno così compiere significativi passi in avanti, migliorando la qualità della vita dei nostri cittadini sia di montagna sia di pianura. Ancora una risposta concreta – conclude il presidente Gruppo Lega in Regione – ai bisogni della gente”.

Ogni Comune, va precisato, potrà richiedere il contributo entro il 31 maggio 2024. Sul sito della Regione tutte le informazioni utili e necessarie.