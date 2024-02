Tra scuola e scienza, ciclo di sette incontri per parlare di futuro

Un ciclo di incontri sul tema della scienza e del futuro, con appuntamenti per gli studenti e conferenze aperte al pubblico: l'Istituto Superiore Marconi Galletti Einaudi, il Liceo statale Giorgio Spezia, l'Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini e l'Istituto Professionale Agrario Silvio Fobelli promuovo la rassegna culturale “Tra scuola e scienza.

Incontriamo il futuro!” 2024, un ciclo di sette conferenze che si svolgeranno la mattina per gli studenti nell'aula magna dell’Istituto Marconi Galletti Einaudi, in via Matilde Ceretti 23 a Domodossola, e nel tardo pomeriggio, a partire dalle 17.30, per il pubblico sempre in aula magna oppure alla Cappella Mellerio. Per i docenti, le conferenze, avranno valore formativo e di aggiornamento professionale.L’iniziativa gode del Patrocinio del Comune di Domodossola e alla sua realizzazione collaborano l’Associazione Culturale Mario Ruminelli, la Fondazione Paola Angela Ruminelli e il Lions Club di Domodossola.

Il primo appuntamento, dal titolo "AI Beyond tomorrow: navigare presente e futuro dell'intelligenza artificale, si terrà il 29 febbraio (17:30-19:30) con relatore Domenico di Francescantonio presso la "Giovanni Falcioni", piazza Rovereto n. 4, ex Cappella Mellerio.

L'8 marzo si parlerà, con Sara Rubinelli, di "Pensiero critico, comunicazione e serenità" presso l'aula Magna del Marconi-Galletti-Einaudi.

L'11 marzo il generale Luca Baione parlerà del servizio metereologico dell'Aeronautica Militare al servizio della collettività nazionale e internazione nei processi di adattamento al cambiamento climatico. L'incontro si svolgerà presso l'aula magna del Marconi-Galletti-Einaudi.

Il 21 marzo Fabrizio Vitali illustrerà "James Webb space telescope, l'universo in un granello di sabbia". Appuntamento ancora nell'aula magna del Marconi-Galletti-Einaudi.

Il 19 aprile invece sarà Marco Cirelli ad andare "Alla ricerca della materia nascosta dell'universo". L'incontro si svolgerà in Cappella Mellerio.

Il 6 maggio spazio ad "Alimentazione e prevenzione cardiovascolare" con la partecipazione di Andrea Audo e Valeria Russo presso la Cappella Mellerio.

Il 21 maggio, infine, Cinzia Scaffidi parlerà de "Il profitto e la cura - la sostenibilità e le voci che non abbiamo ascoltato". L'incontro si terrà in Cappella Mellerio.