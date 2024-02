Quando si parla di infedeltà maschile ci si ferma alla superficie?

La percezione sociale sull'infedeltà maschile sta subendo un profondo cambiamento nel corso del tempo, riflettendo una maggiore apertura e discussione su questo piccante argomento. Secondo uno studio condotto da Bacirosa, il 55% degli adulti ritiene che l'infedeltà coniugale sia moralmente sbagliata, in calo rispetto al 2001, quando il 64% degli adulti la considerava moralmente inaccettabile.

In dieci anni quasi un buon dieci per cento ha spostato il proprio punto di vista, arrivando a tollerare la scappatella di una notte o di una vita. Sicuramente siti come Bacirosa hanno accelerato il processo rendendo operazioni molto “rischiose” più riservate e sicure. Sarà solo questo?

Il cambiamento sociali potrebbe essere attribuito anche a un’altra serie di fattori, tra cui una maggiore fluidità nell’approccio da parte delle nuove generazioni e nelle nuove relazioni impostate spesso in modalità virtuale attraverso app e siti dedicati. Basta un dispositivo collegato alla rete e un clic su escort Monza oppure escort Varese rende tutti i maggiorenni esploratori trasgressivi.

L'apertura crescente riguardo alla discussione dell'infedeltà maschile ha anche influenzato le relazioni e le dinamiche di coppia. Molti esperti suggeriscono che l'onestà e la trasparenza siano diventate componenti chiave per affrontare l'infedeltà e superare le crisi nel rapporto.

Molti uomini non se la sentono di ammettere di aver tradito il proprio partner, e questo può ostacolare la ricerca di aiuto o supporto per affrontare le conseguenze dell'infedeltà se davvero c’è voglia di recuperare il rapporto.

Il cambiamento delle percezioni sociali sull'infedeltà maschile riflette una società in evoluzione, che si apre sempre di più alla discussione su temi precedentemente considerati tabù. Tuttavia, resta ancora molto lavoro da fare per affrontare apertamente e affrontare l'infedeltà maschile nelle relazioni moderne, promuovendo la trasparenza, la comunicazione aperta e la consapevolezza dell'importanza della fiducia e del rispetto reciproco.