Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

122821 Azienda di Verbania cerca un tecnico per trasporto, montaggio arredi da cucina per ristoranti e alberghi e gestione di interventi di riparazione attrezzatture. Necessaria esperienza o formazione elettromeccanica, patente B. Trasferte presso clienti nel VCO. Tempo determinato iniziale di tre mesi. Orario: 08:00-12:00 e 14:00-18:00. Stipendio 1200/1600€ in base all’esperienza.

122815 Caffetteria/Tavola calda di Stresa cerca 2 camerieri, richiesta serietà, buona volontà, autonomia negli spostamenti e conoscenza base inglese, anche senza esperienza se fortemente motivati. Inserimento con contratto a chiamata 8,00€ netti all’ora con possibilità di stabilizzazione. Lavoro su turni anche sabato e domenica.

122817 Bar pasticceria di Stresa ricerca 3 baristi. Le risorse dovranno occuparsi dell’accoglienza clienti, gestione cassa, preparazione caffè, colazioni, piatti freddi, aperitivi e cockail. Si offre contratto stagionale, full time su turni: orari 7.00-14.00/14.00-20.30. Richiesta pregressa esperienza nella mansione, ottima conoscenza dell’inglese preferibile tedesco.

122810 Azienda con sede a Vignone cerca frigorista tirocinante per affiancamento al titolare durante gli interventi di manutenzione a frigoriferi e freezer e installazione di climatizzatori presso i vari clienti. Richiesta serietà, buona volontà, pat B e autonomia negli spostamenti. Orari da lun a ven 8-12/13.30-17.30. Retribuzione mensile 600€

122804 Campeggio di Cannero ricerca una persona da inserire nel suo staff che si occupi, in alternanza con i colleghi sia del bar che della cassa del minimarket interno sia dell’accoglienza. Richiesta ottima conoscenza lingua inglese preferibile tedesco. Contratto stagionale full time: 7.00-15.00/15.00-21.00

122782 Azienda operante nel settore dell’energia rinnovabile cerca un/una addetto/a alla logistica per ricezione merci, inserimento ddt, registrazione e sistemazione materiali più affiancamento ai tecnici nell’installazione degli impianti. Richieste competenze elettriche, buon uso pc, ottime doti organizzative e pat B. Contratto part time, da lun-ven 8.30-12.30.

122617 Famiglia di Stresa ricerca collaboratrice familiare per pulizia e riordino della casa, bucato e stiratura. Inizialmente lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, successivamente dal lunedì al venerdì, sempre 9 – 13. Preferibile possesso patente B e conoscenza della lingua ucraina o russo. Si richiede riservatezza e precisione.

122783 Famiglia di Cannero Riviera ricerca un/una COLF. La persona inserita dovrà occuparsi delle pulizie domestiche dell’abitazione e della manutenzione del giardino: taglio prato e potatura rose. Richiesta patente B, per commissioni settimanali (spesa, accompagnare a visite mediche). Contratto T. determinato p.time 12h settimanali.

122619, 122623 Hotel di Cannobio cerca personale di sala sia per servizio colazioni, sia per servizio pranzo/cena. Si propone contratto part time per personale in servizio colazioni, full time per gli altri. SI valutano profili junior da inserire in apprendistato o tirocinio. Preferibile conoscenza base inglese/tedesco, richiesta autonomia raggiungimento sede

122586 Azienda termoidraulica di Domodossola cerca un addetto alla manutenzione di caldaie, stufe e climatizzatori. Anche profili Junior alla prima esperienza se fortemente motivati, seri disponibili alla formazione, predisposti al lavoro in squadra e al rapporto con la clientela. Orari da lun ven 8-12/13.30-1.30 più sabato 8-13.

122575 122577 Bar Ristorante a Trontano cerca 1 aiuto cuoco/a e 1 cameriere/a. Preferibile esperienza pregressa o diploma alberghiero, buona volontà, precisione e professionalità. Tipo di contratto, orari e retribuzione da definire in base all’esperienza.

122554 Concessionaria di motocicli e veicoli a motore, sede Villadossola, cerca 1 addetto/a attività amministrative e di vendita di articoli sportivi correlati all’attività, Diploma, età per apprendistato, disponibili alla formazione in tirocinio e poi assunzione stabile. Autonomia negli spostamenti, orario di 40 ore settimanali dal lunedì pomeriggio al sabato mattina.

122553 Concessionaria di motocicli e veicoli a motore, sede Villadossola, cerca meccanici riparatori con esperienza, preferibile con formazione meccanica, patenti A e B, autonomia negli spostamenti, stipendio commisurato alle effettive capacità. Tempo determinato di sei mesi/40 ore settimanali dal lunedì pomeriggio al sabato mattina.

122485 Azienda di Trontano cerca addetti alla produzione di utensili diamantati, si richiede età per apprendistato, licenza media, buon italiano e conoscenza base dell’inglese, autonomia negli spostamenti, si propone buona volontà, disponibilità alla formazione per inserimento in tirocinio e poi assunzione stabile.

122435 Cooperativa cerca per stabilimento balneare con sede a Stresa due assistenti bagnanti in possesso di abilitazione professionale. Le figure si occuperanno della salvaguardia dei bagnanti durante i turni stabiliti settimanalmente e, laddove necessario, della sistemazione del manto sabbioso, pulizia e sistemazione attrezzatura. Richiesto brevetto abilitazione "assistenza bagnanti", con estensione Lago “Acque aperte”

122431 Negozio di vendita di giochi e articoli da giardino di Verbania cerca 1 giovane per inserimento attraverso un tirocinio o apprendistato di sei mesi full time. Mansioni: vendita di articoli da giardino, giocattoli, uso cassa, allestimento scaffali, ritiro della merce, assistenza alla clientela, carico/scarico e consegna a domicilio Requisiti: Licenza media, buon uso PC, preferibile conoscenza e uso della cassa, predisposizione al contatto diretto con la clientela, età per apprendistato, buona manualità e forza fisica per carichi pesanti, capacità uso trapano, avvitatore e altri strumenti da lavoro, completa autonomia negli spostamenti, disponibili da subito.

122423 Azienda con sede a Nonio che si occupa di manutenzione dei distributori di benzina su zona Lombardia e Piemonte cerca un operaio edile da affiancare al capo cantiere. Preferibile almeno un anno di esperienza su lavori di edilizia, possesso di patente B. Sono previste trasferte, mai più lunghe di alcuni giorni. Si propone contratto a t.d. di sei mesi con possibilità di stabilizzazione

122421 Azienda con sede a Nonio che si occupa di manutenzione dei distributori di benzina su zona Lombardia e Piemonte cerca un aiuto idraulico da affiancare ai manutentori. Preferibile almeno un anno di esperienza su lavori di idraulica, possesso di patente B. Sono previste trasferte, mai più lunghe di alcuni giorni. Si propone contratto a t.d. di sei mesi con possibilità di stabilizzazione.

122420 Azienda con sede a Nonio che si occupa di manutenzione dei distributori di benzina su zona Lombardia e Piemonte cerca un aiuto elettricista da affiancare ai manutentori. Preferibile almeno un anno di esperienza su lavori di idraulica, possesso di patente B. Sono previste trasferte, mai più lunghe di alcuni giorni. Si propone contratto a t.d. di sei mesi con possibilità di stabilizzazione.

122417 Famiglia di Cannobio ricerca un ASSISTENTE FAMILIARE diurna per assistere anziana di 83 anni su sedia a rotelle. Si offre contratto a tempo determinato inizialmente orario diurno con possibile trasformazione in convivenza H24

122329 Ferramenta di Falegnameria a Verbania ricerca un/una MAGAZZINIERE con FUNZIONE di VENDITA. Addetto al carico/scarico, sistemazione della merce e supporto alla clientela in fase di vendita. Contratto iniziale a tempo determinato, full-time, orario 8.00-12.00/14.00-18.00.

122272 Panetteria di Omegna ricerca un Pasticcere di panetteria addetto alla preparazione di pasticceria secca (biscotti/crostate/brioches). Richiesta minima pregressa esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato. Orario 4.00/12.00 da lun. A ven.

122022 Ristorante-pizzeria di Vignone ricerca per la stagione estiva un/una LAVAPIATTI/ADDETTO CUCINA: dovrà occuparsi della pulizia, sanificazione e riordino delle stoviglie e locali; supporto allo chef per la linea. Contratto a tempo determinato

122021 Ristorante-pizzeria di Vignone ricerca per la stagione estiva un AIUTO PIZZAIOLO che dovrà occuparsi dell’impasto, stesura, farcitura e cottura pizze. Necessario possesso di un mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. Contratto con finalità assuntiva

122220 S truttura ricettiva di Vignone (VB) ricerca 2 BAGNINI con brevetto acque interne per la stagione estiva giugno/settembre. Contratto a tempo determinato, full time, 40h settimanali.

122212 Azienda tessile di Ghiffa cerca una risorsa per -Attrezzaggio macchine -Supporto alla produzione -Manutenzione dei macchinari -Supporto in gestione magazzino. Preferibile qualifica a indirizzo meccanico, richiesta attenzione all'ordine e alla precisione nell'esecuzione. Capacità di rielaborazione e sistematizzazione delle informazioni. Contratto a t empo determinato con possibile stabilizzazione oppure apprendistato per profili junior

122205 Azienda metalmeccanica di Ornavasso cerca un tornitore/rettificatore di metalli pesanti su macchine a controllo numerico computerizzato. Preferibile pregressa esperienza e qualifica professionale inerente. Precisione e capacità a lavorare in team. Si valutano profili junior da inserire in apprendistato

122187 Studio odontoiatrico di Domodossola cerca 1 assistente ASO per un’assunzione part-time stabile, orari 14.30/19.30 dal lunedì al venerdì. Si valutano anche profili junior con formazione in corso da inserire in organico. Si richiede serietà ed intraprendenza.

122102 Azienda che opera nel settore lapideo, con sede a Crevoladossola, cerca 2 operai addetti alla perforazione e lavorazione primaria di blocchi in pietra, meglio se con esperienza ma si valutano anche persone motivate e di buona volontà. Requisiti minimi, buona conoscenza italiano, autonomi negli spostamenti, i nserimento a tempo determinato con finalità di stabilizzazione Orari da lunedì a venerdì, 8.00-17.00. Retribuzione lorda mensile 1800€ più premio produzione e straordinari.

122055 Azienda leader nella costruzione di impianti e infrastrutture industriali operante sul territorio della provincia del VCO, ricerca IDRAULICO. Richiesta esperienza nella mansione della costruzione e manutenzione di impianti idraulici civili, posa tubazioni e sanitari. Si offre contratto full time da lunedì al venerdì.

122087 Azienda leader nella costruzione di impianti e infrastrutture industriali operante sul territorio della provincia del VCO, ricerca un MURATORE. Richiesta pregressa esperienza e autonomia nella mansione. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Full time

122055 Azienda leader nella costruzione di impianti e infrastrutture industriali operante sul territorio della provincia del VCO, ricerca un MANUTENTORE ELETTRICO. Richiesta ottima lettura schemi elettrici, abilità nella diagnostica e risoluzione del problema. Pregressa esperienza nella manutenzione e costrizione di impiantì industriali. Full time da lun al ven.

122102 Azienda operante nel settore lapideo con sede a Crevoladossola cerca 2 operai per perforazione meccanica e successivo riquadramento. Preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa, massima serietà, disponibilità e predisposizione al lavoro di squadra. Orari 8.00-17.00 da lun a ven, retribuzione lorda mensile 1800€ più premi produzione e straordinari.

121911 A zienda lapidea con sede a Premosello-Chiovenda cerca 1 addetto/a finitura e fresatura. P referibile esperienza nella mansione, disponibili da subito, massima serietà e affidabilità. Patente B, autonomia negli spostamenti. Si valutano anche profili junior fortemente motivati. Stipendio lordo mensile di euro 1724,73.

121900 Hotel di Baveno cerca un manutentore/tuttofare per manutenzioni preventive impianti e apparecchiature e gestione di riparazioni e problemi. Richieste competenze in ambito idraulico, elettrico, edile di muratura e pittura, pat B, autonomia e buona manualità.

121836 121837 Cooperativa con sede a Piedimulera cerca 2 centralinisti notturni orario 22.00-06.00 e 2 addetti call center diurni. Si richiede diploma, pat B, autonomia negli spostamenti, disponibilità a lavoro notturno su turni, ottimo uso pc, buona dialettica. Sede lavorativa Piedimulera. Retribuzione da definire in base all’esperienza.

121807 Gelateria con sede a Fondotoce e Stresa cerca 2 banconieri di gelateria per la stagione estiva da marzo a ottobre. Richiesta minima esperienza, conoscenza base dell’inglese, buona volontà, cordialità e autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro. Contratto di apprendistato o tirocinio.

121781 Azienda edile con sede a Omegna cerca personale da inserire nel ruolo di operaio edile. Non è richiesta esperienza: unici requisiti necessari sono possesso di patente B e buona volontà. Orario full time, inserimento a tempo determinato oppure in tirocinio a seconda del profilo.

121597 Pizzeria situata a Gravellona cerca cuoco pizzaiolo/ aiuto pizzaiolo. Richiesta esperienza pregressa, capacità di lavorare in autonomia e capacità organizzative. Contratto a tempo determinato part time serale.

121414/121416 Prestigioso Hotel di Stresa cerca per la stagione estiva 2024 un/una cameriere/a ai piani e un/una addetto/a alla lavanderia. Preferibile esperienza pregressa in contesti simili. Richiesta massima serietà e professionalità. Orario full time 40 ore con un giorno di riposo a settimana.

121342 Centro estetico di Verbania ricerca un estetista. La risorsa so dovrà occupare dei trattamenti estetici di base (cerette, manicure/pedicure, massaggi); accoglienza clienti e gestione appuntamenti. Richiesta pregressa esperienza, disponibilità e precisione. Si offre un contratto a tempo determinato full time da martedì al sabato.

121369 Famiglia di Bee cerca una badante H24 per donna anziana ma autosufficiente e lucida. Supporto nelle pulizie della casa, pasti e commissioni. E’ necessaria una buona conoscenza della lingua italiana e patente B. Si offre una stanza e bagno ad uso esclusivo, contratto a termine.

121268 Studio dentistico di Domodossola cerca un/una assistente alla poltrona con attestato ASO, anche alla prima esperienza per mansioni di segreteria, accoglienza clienti e assistenza in sala e sterilizzazione. Full time 40 ore settimanali più sabato mattina.

120502 Azienda che si occupa di installazione/disinstallazione/manutenzione di impianti GPL con sede a Premosello Chiovenda cerca un saldatore possibilmente in possesso di patentino TIG. Necessaria esperienza come saldatore, residenza in zona. Contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione qualora la risorsa si rivelasse adeguata alle richieste.

120500 Azienda che si occupa di installazione/disinstallazione/manutenzione di impianti GPL con sede a Premosello Chiovenda cerca un autista in possesso di patente C per utilizzo macchinari movimento terra. Non è richiesto il patentino per l'utilizzo dell'escavatore, ma è imprescindibile esperienza e competenza nell'uso dei mezzi in questione. Contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione qualora la risorsa si rivelasse adeguata alle richieste.

120429 Officina specializzata di Domodossola cerca 1 meccanico per riparazione di veicoli con attestato di qualifica professionale e minima esperienza; 1 meccanico esperto per la riparazione di mezzi industriali pesanti.

120427 Officina specializzata di Domodossola cerca un collaudatore meccanico. Indispensabile attestato di responsabile tecnico per la revisione di veicoli sotto i 35 quintali e esperienza pregressa. Orari dal lunedì al venerdì, sabato considerato come straordinario.