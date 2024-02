Panza incontra il Ministro Calderoli per discutere la nuova legge sulla montagna

“Proficuo incontro nella mattina del 13 febbraio, presso il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, con il Ministro Roberto Calderoli e la delegazione di rappresentanti delle guide alpine, presenti Martino Peterlongo, presidente del collegio nazionale delle guide alpine, e Fabrizio Pina, presidente del collegio regionale delle guide alpine Lombardia”, dichiara l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali.

“Oggetto dell'incontro – prosegue - è stato un confronto su particolari della nuova legge sulla Montagna e delle strategie da mettere in campo per la valorizzazione e la tutela delle professioni montane, un impegno previsto all'interno del provvedimento che nasce da un confronto con i professionisti della montagna. L'incontro è stato l'occasione per un confronto aperto e costruttivo tra il Ministro e le guide alpine, che hanno così potuto approfondire il tema della tutela delle professioni montane nell’ambito della nuova legge”.

L'incontro dimostra l'importanza della collaborazione tra le istituzioni e le categorie professionali per migliorare le normative che riguardano la montagna – conclude Panza -. La partecipazione attiva dei professionisti delle Terre alte è un elemento fondamentale per la stesura di una legge che sia realmente in grado di valorizzare e tutelare le professioni montane”.