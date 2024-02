Luca Caretti (Cisl): "In piazza per difendere i diritti del settore sociosanitario"

Luca Caretti, segretario generale Cisl Piemonte, commenta così l’annuncio – da parte dei sindacati – delle iniziative rivolte alla sanità e ai lavoratori sociosanitari che si svolgeranno nei prossimi giorni in regione con la partecipazione delle federazioni Cisl Fp e Fisascat Cisl:

“La Cisl sarà presente in molte piazze della regione con le sue federazioni di comparto per difendere il diritto al rinnovo del contratto e soprattutto per l’applicazione dei contratti maggiormente rappresentativi nel settore sociosanitario. Per la Cisl resta prioritario e centrale il confronto unitario con la Giunta regionale, iniziato alcune settimane fa proprio sul nuovo piano di recupero delle liste di attesa, sulle nuove assunzioni di personale e sulle Rsa. L'incontro già fissato per il 20 febbraio prossimo è stato aggiornato ad altra data. Attendiamo a momenti una nuova convocazione da parte della Regione”.