Dopo l'Australia, Barale in gara nella Setmana Ciclistica Valenciana

E’ iniziata con un ottimo esordio la stagione ciclistica per Francesca Barale, che è stata protagonista nella trasferta australiana lo scorso mese di gennaio. Ora l’atleta ossolana giuarda avanti alla nuoba stagione agonistica che si preannuncia ricca di soddisfazioni.

In Australia, Barale, 21 anni, che corre per i colori del Team dsm-firmenich PostNL, è brillata di luce propria. Era impegnata al Tour Down Under, dove ha colto buoni piazzamenti di tappa e l’undicesimo posto in classifica generale, ma anche terminando sul terzo gradino del podio la Geelong Classic.

«È stata una buona partenza, sono contenta di come è andata» ha commentato Barale che si sta preparando per i prossimi impegni in Spagna dove gareggerà alla Setmana Ciclista Valenciana, corsa a tappe su strada. Poi via col lavoro specifico per preparare le classiche del nord.