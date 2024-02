Il Pedale Ossolano è pronto per la nuova stagione agonistica. Le formazioni della gloriosa società ciclista ossolana si sono allenate a Castagneto Carducci, piccola cittadina del Livornese, per preparare le prime gare ciclistiche. Un allenamento che ha coinvolto esordienti, allievi e ragazze.

Il debutto delle promesse del Pedale sarà alla Varese-Angera (per allievi) in programma il 24 Marzo. Ancora da definire le gare della stessa giornata per gli esordienti e le ragazze.