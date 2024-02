Sistemazione idrogeologica, interventi per 285mila euro nel comune di Domodossola

Il comune di Domodossola ha approvato il progetto di fattibilità economica per il piano di sistemazione idrogeologica e idraulico forestale che sarà finanziato tramite i fondi Ato 2021.

La giunta ha dunque dato l’ok per il progetto dell’Unione dei Comuni Montani Media Ossola, che ha destinato a Domodossola una somma di 285.000 euro per cinque diversi interventi. In particolare, questi riguarderanno la sistemazione idrogeologica del Rio Badulerio, della salita al Sacro Monte Calvario, ai terrazzamenti Stockalper di Monteossolano, della pista alpe Pertuso di Monteossolano e dei boschi pubblici del Lusentino.