Carnevale a Rumianca, soddisfazione del comitato per la riuscita dell'evento

Venerdì 9 febbraio sono iniziati gli eventi inseriti nel programma del carnevale a Rumianca, organizzato dal comitato carnevale in collaborazione con il circolo A.r.c.i., con la storica cena delle costine, dei ciampit e delle parti di maiale non utilizzate per l’insaccatura dei salami. La tradizione di questa particolare cena deriva da tempi passati, nei quali i salumi venivano insaccati artigianalmente da parte del comitato.

Il Martedì Grasso, poi, nel pomeriggio il giro della frazione dei bambini in maschera. Dopo averli coinvolti in giochi di gruppo e aver offerto a loro la merenda, la distribuzione, presso il circolo, di polenta, salamini, cotechini, mortadelle e gorgonzola. La serata si è conclusa con la musica di dj Jacopo.

Il comitato organizzatore, presieduto da William Rovaletti e dal presidente onorario Osvaldo Rovaletti, ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e danno appuntamento al 2025.