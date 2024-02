Una serata anni '80 con Johnson Righeira per sostenere l'associazione Parkinsoniani Vco

L’associazione Parkinsoniani Vco organizza una serata in musica, con lo scopo di raccogliere fondi per concretizzare i propri progetti a favore dei malati di Parkinson.

L’evento, in programma per venerdì 16 febbraio, si svolgerà alla discoteca Trocadero, messa a disposizione per l’occasione dal titolare Tiziano Tanzarella. Il titolo è “Back to the 70’s, 80’s, 90’s”, per una serata dedicata alla grande musica del passato. Dalle ore 21.00 musica degli anni ’60 e ’70; a seguire, dalle 23.00, brani degli anni ’80 e ’90. Grande protagonista sarà Johnson Righeira, componente del duo dei Righeira, che porterà sul palco del Trocadero brani iconici come “Vamos a la playa” o “L’estate sta finendo”.

L’ingresso ha un costo di 13 euro: il ricavato sarà devoluto all’associazione Parkinsoniani Vco.