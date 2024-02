"L'autostrada A26 è in uno stato di indicibile dissesto"

Sono un vostro lettore saltuario, della provincia di Varese. Vengo spesso in Val d'Ossola sia d'inverno che d'estate e vorrei segnalarvi lo stato di indicibile dissesto dell'autostrada A26 da Arona a Gravellona Toce causa gli eterni cantieri stradali.

Nei giorni scorsi sono stato costretto a percorrere su un'unica corsia il tratto di gallerie di 8 chilometri da Carpugnino a Baveno, sia in direzione nord che in direzione sud. Quel tratto di autostrada è ormai ridotto in questa situazione da almeno 2/3 anni.

Faccio, inoltre, presente che percorrere d'estate - con il caldo, in moto - tutti quei chilometri in corsia unica spesso dietro a mezzi lenti può anche essere pericoloso per la respirazione. Chilometri di birilli e quasi nessuno che lavora.

E quello non è l'unico tratto interessato da cantieri, i quali iniziano da subito al casello di Vergiate/Sesto Calende. Anche il successivo tratto di superstrada fino a Domodossola non è ridotto meglio: sono addirittura presenti tratti di carreggiata chiusi al traffico ormai da anni, senza che nessuno provveda alle opportune sistemazioni.

Il fatto è che l'autostrada dobbiamo pure pagarla, e anche "salata"! Mi auguro che voi possiate dare voce a questa lamentela che, credo, non sia soltanto mia.