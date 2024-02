Pescatori in assemblea domenica a Villadossola

I pescatori della provincia del Vco in assemblea domenica mattina (18 febbraio) a Villadossola. Come tradizione, la città ossolana ospita l’annuale assemblea dei pescatori, assemblea indetta dalla Sezione provinciale che ha sede in città. Nel Verbano Cusio Ossola sono 1530 i pescatori tesserati, ai quali vanno aggiunti altri 1100 che hanno la tessera per pescare nella nostrra provincia ma resiedono al di fuori del Vco.

L’appuntamento è per le 9,30 nella sala consiliare del municipio di via Marconi. Molti i temi in discussione, tra cui le relazioni sulle attività 2023 e quelle dei vari settori, la situazione normativa delle acque e delle semine in laghi, fiumi e torrenti, il tesseramento 2024 e le modifiche ai regolamenti segna catture.