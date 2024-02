Panza (Lega): "Via libera al Ddl sulla montagna, uno storico passo avanti"

“Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sulla Montagna, un provvedimento atteso da decenni che finalmente riconosce e promuove le zone montane del nostro Paese”, dichiara l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli, che ha contribuito alla stesura del testo.

“L’approvazione di questo Ddl va finalmente a colmare una lacuna del nostro ordinamento che riguardava il 35% dei territori italiani, dando una definizione chiara di Montagna e con l’obiettivo chiaro di incentivare lo sviluppo economico e delle imprese in montagna, l’agricoltura, favorendo il ripopolamento dei territori montani, con agevolazioni per i giovani e garantendo un reale godimento dei servizi pubblici essenziali, come scuola e sanità. Il Governo – conclude Panza - si è impegnato a dare concretezza al Ddl Montagna. Le zone montane, da troppo tempo dimenticate, avranno finalmente il riconoscimento e la valorizzazione che meritano. Un passo avanti storico per la montagna italiana”.