Influenza, tutto quello che c’è da sapere: sintomi, cura e prevenzione

Con il termine influenza si fa riferimento a una malattia respiratoria che attacca naso, polmoni e gola. In genere, quest’infezione delle vie aeree ha un andamento stagionale, con un picco che va da dicembre a febbraio.

I sintomi dell’influenza

L’influenza si manifesta con un insieme di sintomi improvvisi. Uno dei principali è la febbre piuttosto alta, che dura all’incirca 3 o 4 giorni ed è spesso accompagnata da brividi di freddo, sudorazione e/o mal di testa. Tuttavia, è frequente anche l’influenza senza febbre. Un altro sintomo è costituito dai dolori ossei e muscolari diffusi, che causano la sensazione di “ossa rotte”. Chi ha l’influenza, inoltre, spesso si sente molto stanco e spossato. Ci sono, poi, i sintomi respiratori: naso chiuso o che cola, mal di gola e/o sensazione di bruciore, raffreddore, tosse secca e dolori al petto durante la respirazione. In alcuni casi, possono aggiungersi congiuntivite, fotofobia e alcune problematiche gastrointestinali (ad esempio la riduzione dell’appetito, la diarrea e i dolori addominali, la nausea e il vomito).

Come prevenire l’influenza

Per ridurre il rischio di contrarre l’influenza è fondamentale garantire la salute del sistema immunitario, seguendo uno stile di vita sano con attività fisica e un’alimentazione varia ed equilibrata, basata su alimenti freschi e di stagione. È importante, poi, imparare a gestire lo stress e avere una buona routine del sonno: anche questi sono fattori chiave della salute delle difese immunitarie. Inoltre, per prevenire il contagio con il virus influenzale è cruciale seguire le norme igieniche di base, coprendosi le vie respiratorie quando si starnutisce e/o tossisce e lavandosi le mani con una certa frequenza. Quando l’acqua non è disponibile, è bene utilizzare una soluzione alcolica con una quantità di alcool pari almeno al 70%. Ovviamente, è necessario evitare il più possibile contatti con persone influenzate e non condividere cibo, stoviglie ed effetti personali. Ad ogni modo, è bene sottolineare che il metodo più efficace per difendersi dall’influenza è il vaccino antinfluenzale.

Come curare l’influenza

La terapia per trattare l’influenza si basa principalmente su rimedi per alleviare i sintomi. È necessario riposare e stare al caldo, e soprattutto mantenere un’idratazione adeguata assumendo molti liquidi (non solo acqua, ma anche the, tisane e spremute). Bisogna, però, anche fornire al sistema immunitario l’energia per combattere l’infezione, prediligendo cibi nutrienti ma digeribili al tempo stesso, includendo vitamine (specialmente la vitamina C ed E) e minerali come zinco e ferro. Questi nutrienti si trovano principalmente nella frutta, come kiwi e agrumi, e nelle verdure, come broccoli e cavoli. Altri alimenti consigliati sono le zuppe calde, specialmente a base di legumi e cereali, per consentire un apporto nutrizionale bilanciato. Tra gli alimenti da evitare ci sono quelli troppo elaborati, grassi e/o fritti, perché appesantiscono la digestione. In caso di febbre, è possibile far scendere la temperatura corporea con impacchi d’acqua fredda sulla fronte. I farmaci, invece, sono consigliati se la febbre è molto alta o per alleviare i dolori intensi, ma in questo caso è fondamentale consultare un medico per avere indicazioni sulla terapia da seguire.