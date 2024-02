"Leggere le montagne", ecco i primi dieci finalisti

Svelati i nomi dei dieci primi classificati del Premio Info-Point Leggere le Montagne indetto dall’Info-Point di Domodossola della Convenzione delle Alpi, gestito dall’Associazione Ars.Uni.VCO, in collaborazione con il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna. Il premio, giunto alla sesta edizione, vede l'Istituto Comprensivo Bagnolini, plesso di Vanzone con San Carlo, super protagonista, con ben sei racconti finalisti su dieci.

Al concorso quest'anno hanno partecipato sedici istituti scolastici di tutta la provincia del Vco: 70 i racconti degli studenti delle Scuole medie e 136 i post dei ragazzi delle Scuole superiori. "Sono numeri importanti - dicono gli organizzatori - che dimostrano quanto il concorso letterario costituisca un appuntamento fisso per gli Istituti del territorio. Ci preme importante sottolineare il ruolo strategico svolto dai docenti nel sensibilizzare gli studenti sulle tematiche del concorso e nel riuscire a stimolarli alla partecipazione; a loro e ai dirigenti va un sentito ringraziamento".

I vincitori del Premio, ovvero i primi tre classificati in entrambe le categorie, saranno svelati e premiati durante l’Educational, le due giornate premio che per questa edizione si svolgeranno lunedì 15 e martedì 16 aprile 2024 a Crodo e permetteranno ai partecipanti di approfondire la conoscenza del proprio territorio e di quello alpino in compagnia di professionisti ed esperti. La premiazione si svolgerà nella mattinata del 16 aprile alla presenza di Alenka Smerkolj, Segretario Generale della Convenzione delle Alpi. Segnaliamo con piacere che, grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Vco e degli sponsor di progetto, questa importante esperienza di viaggio e conoscenza potrà essere vissuta non soltanto dai primi tre classificati, ma dai primi dieci studenti in classifica.

Oltre alla partecipazione all'educational, i ragazzi vedranno pubblicati i loro elaborati. Importante per questa edizione è stato il supporto ricevuto da Fondazione Comunitaria del Vco, oltre agli sponsor di progetto Gal Laghi e Monti del Verbano -Cusio-Ossola, Unione Montana Alta Ossola e Associazione Culturale Mario Ruminelli.

Per la categoria 1- “Racconti", dedicata a studenti e studentesse delle classi terze degli Istituti secondari di primo grado, la rosa dei dieci classificati è così composta: Arhire Victor Luigi – classe 3A Istituto comprensivo Bagnolini plesso Vanzone con San Carlo – docente Livia Scotti - con il racconto dal titolo “Il grande albero ghiacciato”; Balmetti Adelaide – classe 3A Istituto comprensivo Bagnolini plesso Vanzone con San Carlo – docente Livia Scotti – con il racconto dal titolo “I Gootwiarchjini della Dufourspitze”; Bettegazzi Dena – classe 3A Istituto comprensivo Bagnolini plesso Vanzone con San Carlo – docente Livia Scotti – con il racconto dal titolo “Il mistero dell'orco”; Chiodi Mattia – classe 3A Istituto comprensivo Bagnolini plesso Vanzone con San Carlo – docente Livia Scotti – con il racconto dal titolo “L'amuleto di Laveggio”; Iacchini Karin – classe 3A Istituto comprensivo Bagnolini plesso Vanzone con San Carlo – docente Livia Scotti – con il racconto dal titolo “I bambini dell'Alpe Bletz”; Rabaglia Maddalena – classe 3B Istituto comprensivo “Innocenzo IX” di Baceno – docente Giampiero Tulone – con il racconto dal titolo “Avventure in baita”; Tagliafierri Michele – classe 3A Istituto comprensivo Bagnolini plesso Vanzone con San Carlo – docente Livia Scotti – con il racconto dal titolo “Una montagna bianca, anzi, rosa”; Valmaggia Lorenzo – classe 3I Scuola Media Statale Floreanini di Domodossola – docente Annamaria Negri – con il racconto dal titolo “Montagna, non montania!”: Vigna Giorgia – classe 3D Istituto comprensivo Beltrami di Omegna – docente Elisabetta Mamusa – con il racconto dal titolo “Un salto nel passato”; Zaretti Denis – classe 3B Istituto comprensivo “Innocenzo IX” di Baceno – docente Giampiero Tulone – con il racconto dal titolo “Il villaggio sperduto”.

Per la categoria 2 - "Le Alpi in un post”, dedicata a studenti e studentesse di tutte le classi degli Istituti secondari di secondo grado, nella rosa dei dieci classificati ci sono: Barili Anna – classe 3AC Liceo Spezia di Domodossola – docente Danila Tassinari - con il post dal titolo “ Grigia speranza”: Debernardi Giorgia – classe 5B IPSASR "S. Fobelli" di Crodo – docenti Luciana Pigna, Rosario Sarno – con il post dal titolo “Camminare per crescere”; Degaudenzi Camilla – classe 3A TUR Istituto Ferrini Franzosini di Verbania – docente Anastasia Cardone – con il post dal titolo “La fatica: soddisfazioni”; Gagliardini Viola– classe 3AC Liceo Spezia di Domodossola – docente Danila Tassinari – con il post dal titolo “Libera”; Giozza Beatrice – classe 3AC Liceo Spezia di Domodossola – docente Danila Tassinari – con il post dal titolo “Apri gli occhi”: Magliocco Giada Ester – classe 3B TUR Istituto Ferrini Franzosini di Verbania – docente Nicolò Picotti – con il post dal titolo “Sussurri delle vette”; Mohamed Amal – classe 2BL Liceo Spezia di Domodossola – docente Sara Musetti – con il post dal titolo “ L’estate”; Savina Pietro – classe 4LSA IIS “L. Cobianchi” di Verbania – docente Flavia Lo Nigro – con il post dal titolo “Eternità”; Strino Stella Carlotta – classe 4AS Liceo Gobetti di Omegna – docente Marcella Ferraro – con il post dal titolo “Verde illusione”; Vescio Isabel – classe 2BL Liceo Spezia di Domodossola – docente Sara Musetti – con il post dal titolo “La spiga”.

"Siamo partiti nel mese di ottobre 2023, con il lancio della sesta edizione del concorso “Leggere le Montagne”, ed eccoci arrivati "in quota". E da qui possiamo godere di una vista d’insieme davvero eccezionale, che ci riempie di soddisfazione e di gioia. Abbiamo ricevuto, è proprio il caso di dirlo, una “montagna” di racconti e post (oltre 200!): parole, storie e fili intrecciati attraverso cui i ragazzi e le ragazze della nostra provincia ci hanno affidato il frutto della loro immaginazione, della loro passione, dei loro desideri, spendendosi sul tema individuato de “La qualità della vita nelle Alpi - dice Stefania Cerutti, presidente dell'associazione Ars.Uni.Vco - Il frutto che vediamo e che possiamo cogliere è espressione di una coralità di lavoro e di intenti; i vincitori e le vincitrici verranno annunciati durante l'educational che si svolgerà sul nostro territorio nel mese di aprile 2024 e che è stato voluto come premio sia per far conoscere progettualità già attive sia per spronare ad inventarne di nuove. Come diceva Bonatti, “chi più in alto sale, più lontano vede; chi più lontano vede, più a lungo sogna”: grazie per essere saliti in alto con noi e per averci fatto entrare, in punta di piedi, nei vostri sogni di futuro".