Polemiche in Valle Strona: ''Prete fa esorcismo per uccidere i lupi''

Dopo quasi cento anni, (era stata abolita nel 1924) sabato 17 febbraio 2024, nella parrocchia di Val Strona si è celebrata una messa con annesso un rito di esorcismo contro i lupi e per il loro abbattimento. Un esorcismo che invita a sparare ai lupi e promulga un anatema contro di loro.

A celebrare rito religioso della chiesa cattolica don Gaudenzio Martini, parroco di Forno, piccolo centro sopra Omegna. Insorgono gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che dopo un momento di incredulità hanno preso carta e penna per scrivere a Vescono e Procura di Verbania.



"In questo piccolo comune siamo ripiombati nel diciottesimo secolo con la celebrazione di riti anacronistici benedetti dalla Chiesa Cattolica- scrivono gli animalisti - un rito abolito da oltre un secolo che inneggia l'uccisione dei lupi e manda contro di loro un'anatema è roba da studi psichiatrici. Comunque - conclude la nota animalista- abbiamo deciso di scrivere al vescovo di Novara per chiedere un intervento immediato e porre fine a questa idiozia pericolosa, ed abbiamo deciso di inviare una denuncia contro il celebrante per istigazione all'uccisione di animali selvatici e per maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544 del codice penale".