Navalny, Biden incontra la moglie e la figlia: "Eredità Alexei verrà portata avanti"

Joe Biden ha incontrato oggi a San Francisco Yulia e Daria Navalnaya, la vedova e la figlia dell'oppositore russo Alexei Navalny, morto venerdì scorso in una colonia penale russa, a cui il presidente americano ha espresso "ammirazione per lo straordinario coraggio dimostrato nel combattere la corruzione e per una Russia libera e democratica in cui lo stato di diritto venga applicato a tutti".

Lo rende noto la Casa Bianca in un comunicato in cui si aggiunge che Biden, "porgendo le più sentite condoglianze per la terribile perdita", si è detto convinto che "l'eredità di Alexei verrà portata avanti dal popolo che in tutta la Russia e in tutto il mondo piange la sua morte e lotta per la libertà, la democrazia ed i diritti umani".

Infine Biden ha dichiarato che la sua amministrazione domani "annuncerà nuove importanti sanzioni contro la Russia in risposta alla morte di Alexei, alla repressione ed aggressione della Russia e la sua guerra brutale ed illegale in Ucraina". La 23enne figlia di Navalny studia all'università di Standford, in California.

Biden ha postato su X le foto dell'incontro con la moglie e la figlia di Navalny e quella in cui abbraccia la vedova del dissidente russo. "L'eredità del coraggio di Alexeiy vivrà in Yulia e Daria e nelle innumerevoli persone che in tutta la Russia combattono per la democrazia e per i diritti umani", ha scritto nel post il presidente americano.