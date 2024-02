Chiusura temporanea delle poste a Malesco

Domani chiudono le Poste a Malesco con la riapertura che è prevista solo il prossimo 17 aprile. Nella missiva inviata dalla direzione della filiale di Verbania al sindaco di Malesco, Enrico Barbazza, viene precisato che durante questo periodo di chiusura “la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Santa Maria Maggiore che per l’occasione verrà potenziato con personale aggiuntivo”.

Sarà possibile utilizzare l’Atm Stand Lone di Villette (fruibile h 24) e ci si potrà rivolgere pure all’ufficio postale doppio turno di Domodossola. “Inoltre – si legge ancora nella missiva – la clientela potrà fruire anche degli uffici postali vicini di: Re, Druogno e Craveggia. Le Poste di Malesco riapriranno il 18 aprile 2024, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione”. In questi due mesi i maleschesi si dovranno quindi rivolgere agli uffici postali del paesi vicini. Il disagio sarà evidente per lo più per la fascia più anziana della popolazione.