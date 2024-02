Sabato 24 in piazza Chiossi torna il mercatino vintage: nella piazza adiacente la piazza Mercato tante bancarelle con oggetti di antiquariato, fumetti, vinili, bigiotteria e molto altro ancora. I mercatini dell'antiquariato sono una bella occasione per trovare oggetti insoliti o legati ai ricordi dell'infanzia, per arredare casa con un pezzo insolito o per scovare quel vinile tanto desiderato. L'esposizione sarà dalla mattina per tutto il giorno.