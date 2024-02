Un esordio da dimenticare per la Findomo Pediacooph24

Non l'esordio che ci si aspettava in casa granata. La prima partita del girone Gold per la Findomo Pediacooph24 si è trasformata in un calvario: dopo l'illusorio 10-0 iniziale, Borgoticino ha fatto un sol boccone degli ossolani, travolti dall'entusiasmo, dalla qualità, dall'energia della squadra di Riccardo Brivio.

Il finale dice tutto: un 82-47 che non lascia spazio a dubbi o recriminazioni e che deve essere archiviato al più presto.

Amareggiato il presidente Guerra: "Non siamo scesi sul parquet: una partita davvero inspiegabile. Abbiamo giocato 3', quelli iniziali, poi il buio: tanti errori in attacco,palle perse, in difesa ci abbiamo capito poco e poi siamo stati tanto nervosi, con Carusi che prima ha preso un tecnico e poi è stato espulso. Dobbiamo rialzare la testa, ritrovare il piacere di stare insieme, di sacrificarci, a partire dall'allenamento e poi un partita. Mi aspetto subito una reazione".