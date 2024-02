Mondiali di skeleton, prestazioni al di sotto delle aspettative per gli azzurri

Era circondata da grande attesa la spedizione azzurra dello skeleton ai Mondiali di Winterberg visti gli ottimi risultati in stagione tra gli uomini di Bagnis e tra le donne di Margaglio. Invece, in attesa della prova mista, finora non sono arrivate medaglie per la nazionale guidata da Maurizio Oioli.

Settimo posto per Bagnis nell'individuale, mentre in campo femminile dopo il ritiro di Margaglio nell'ultima manche, la migliore delle azzurre è stata l'ossolana Alessia Crippa, che si è piazzata al quindicesimo posto.

La campionessa del mondo è a diciannovenne canadese Hallie Clarkeche ha preceduto la belga campionessa europea Kim Meylemans e la tedesca campionessa olimpica Hannah Neise.