Ornavassese, stavolta è fuga vera

L’Ornavassese è capace di vincere anche soffrendo, brutta notizia per le altre pretendenti. La partita interna con il Crodo non sembrava troppo complicata sulla carta, ma si sa che i derby ossolani non sono mai scontati, così gli uomini di Lipari devono faticare parecchio per avere ragione dei rossoverdi di Daoro, che capitolano solo nel finale, piegati dalla zampata del bomber Elca. Vittoria e allungo per i primi della classe, visto che il Trecate non va oltre il pari in casa del Vogogna.

Due punti buttati per i biancorossi, che chiudono la prima frazione avanti di un gol e con un uomo in più, per l’espulsione di Moggio al 26°. A inizio ripresa arriva anche il raddoppio dei novaresi, e partita che sembra in ghiaccio. Ma la voglia e l’orgoglio dei verdi di Castelnuovo è encomiabile, e prima Ingignoli, poi Salè trovano la via della rete e regalano un ottimo punto agli ossolani, facendo felici anche Lipari e soci.

Non conosce soste la risalita del Piedimulera. Un’altra vittoria per i ragazzi del presidente Tomola, che sbancano Comignago in una partita semplice solo sulla carta. I gialloblù infatti hanno dovuto faticare prima di centrare l’obiettivo, raggiunto grazie alla rete di Garda a fine primo tempo e al rigore di Ivan Squillaci al novantesimo.

Mister Poma è raggiante:

“Vittoria importante, su un campo difficile, contro una squadra che lotta per salvarsi. Nel primo tempo abbiamo costruito parecchio ma non abbiamo sfruttato le 4-5 occasioni create, per fortuna è arrivato il bel gol di Garda a sbloccare la partita. Anche nel secondo tempo abbiamo rischiato poco, anche se non siamo riusciti a chiuderla prima del novantesimo. Sono comunque molto soddisfatto della prestazione dei miei”.

Un girone di ritorno quasi perfetto fin qui, sei vittorie su sette partite: “Abbiamo finalmente trovato il ritmo giusto per tornare nelle posizioni che ci competono. Il merito è tutto della Società, del mio staff e dei giocatori, stiamo lavorando bene ma ho già detto ai miei che io non mi accontento, il bello viene adesso: siamo quarti, ma da qui alla fine sono praticamente tutti scontri diretti, dovremo lottare per raggiungere il nostro obiettivo”.

Bella partita al “Boroli”, dove il Gravellona San Pietro e il Bagnella hanno cercato di superarsi a vicenda, ma alla fine devono accontentarsi di un pareggio. Gli uomini di Tabozzi si portano in vantaggio con il gol dell’ex di Papetti, ma i padroni di casa rispondono con Cervini e guadagnano un punto che vuol dire riconferma in zona playoff.

Sfida playoff anche a Carpignano, tra i padroni di casa e l’Agrano di Lopardo, e anche in questo caso esce un pareggio che lascia le cose come stanno. Cusiani avanti con Gherardini, poi nella ripresa Bovo regala il pareggio ai padroni di casa.

Prova di orgoglio della Virtus Villa, che aveva bisogno di vincere per uscire da un periodo molto complicato: gli uomini di Giampaolo confermano i progressi già visti contro l’Ornavassese e rifilano un pokerissimo alla Pernatese che non ammette repliche: rigore di Palfini e rete di Pasin nel primo tempo, poi nella ripresa ancora un gol a testa per i due bomber biancoazzurri, e rete finale di Teani.

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Varzese che, grazie alla doppietta di Amadei, piega un’ostica Cannobiese. I biancorossi di Livorno erano passati in vantaggio per primi con Gnonto, ma la reazione divedrina ribalta il risultato e fa un bel regalo al presidente Spertino.

Tutti i risultati:

Carpignano - Agrano 1 - 1; Varzese - Cannobiese 2 - 1; Ornavassese - Crodo 1 - 0; Bagnella - Gravellona San Pietro 1 - 1; Comignago - Piedimulera 0 - 2; Union Novara - Sizzano 1 - 0; Vogogna - Trecate 2 - 2; Pernatese - Virtus Villadossola 0 - 5

Classifica:

Ornavassese 50 - Trecate 45 - Union Novara 41 - Piedimulera 36 - Sizzano, Gravellona San Pietro 35 -Agrano33 -Carpignano, Bagnella 31 -Cannobiese 30 - Virtus Villa 29 -Varzese 26 -Vogogna 24 - Pernatese 19 - Crodo 14 - Comignago9