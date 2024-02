A La Fabbrica una settimana dedicata alle donne

Un'intera settimana dedicata alle donne è quella che il Teatro La Fabbrica ospiterà dal 2 al 10 marzo: una settimana di eventi tra arte, letteratura, musica, teatro e danza per rendere omaggio alle donne e per far riflettere su temi di attualità. "Idee di marzo", la rassegna voluta dall'amministrazione comunale di Villadossola, prenderà il via sabato 2 marzo alle ore 17 con l'inaugurazione della mostra fotografica e pittorica "Sguardi di luce".

Alle 20.45 invece, all'esterno della chiesa del Piaggio, si svolgerà la cerimonia teatrale proposta dal Campo teatrale La Fabbrica. Domenica 3 marzo alle 17 andrà in scena "Penne in movimento", rappresentazione letteraria danzante a cura della scuola di danza Butterfly e con la partecipazione di alcune scrittrici. Gli appuntamenti si susseguiranno poi ogni giorno a partire da martedì 5 marzo: sono previsti incontri con rappresentanti dell'associazione Terra Donna, appuntamenti musicali, laboratori di yoga e molto altro.

Mercoledì 6 marzo alle 17.30, in collaborazione con la Provincia, sarà reso omaggio alle donne del Vco che hanno contribuito alla crescita internazionale. Tra gli spettacoli in programma, sabato 9 marzo "Giulietta e le altre", un viaggio immaginario nel mondo delle figure di Shakespeare, mentre il gran finale sarà con l'attrice Syiusy Blady che domenica 10 marzo alle 18 presenterà lo spettacolo "La dea creò l'uomo".