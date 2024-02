Un concorso pubblico per un funzionario dell'ufficio tecnico

Il Comune di Villadossola annuncia l’apertura di un concorso pubblico per la selezione di un funzionario dell’ufficio tecnico comunale a tempo indeterminato. Si tratta di un’opportunità rilevante per tutti i professionisti qualificati nell’ambito dell’architettura, ingegneria o equipollenti.

Per partecipare alla procedura concorsuale, i candidati devono presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il Portale di Reclutamento della Funzione Pubblica raggiungibile al link www.inpa.gov.it entro e non oltre il 27 marzo 2024. Per ulteriori dettagli sui requisiti specifici e le modalità di partecipazione, consultare il bando completo disponibile sul sito web del Comune di Villadossola.

Per qualunque informazione è possibile contattare l’ufficio segreteria al numero di telefono 0324-501402 o via email all’indirizzo segreteria@comune.villadossola.vb.it.