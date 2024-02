Grande vittoria della Pro Vigezzo a Romagnano

Fondotoce sempre in vetta, ma deve accontentarsi di un pareggio a reti bianche nel derby verbanese contro un’ottima Voluntas Suna. Buon per gli uomini di Sena che il Romagnano si fa sorprendere da una Pro Vigezzo di grande carattere, capace di ribaltare il risultato dopo essersi trovata sotto 0-2 alla mezzora. Piraglia e Balassi confezionano il pareggio, poi ci pensa Bonacina, con una doppietta, a regalare i tre punti ai rossoblù vigezzini.

Il Romagnano perde così la seconda piazza, scavalcato da un Riviera d’Orta in ottima forma, che va ad espugnare il difficile campo del Fomarco. Tutte nella ripresa le marcature, agli ossolani non basta la solita rete di Soncini per evitare la sconfitta. Biancoverdi sempre invischiati nella zona calda.

Pareggio per il Casale Corte Cerro, che tra le mura amiche non riesce a battere un combattivo San Maurizio. Per i cusiani reti di Coppi e Geraci.

Cade fragorosamente il Cireggio, sorpreso dalla quaterna di Valloggia che regala tre punti importanti in chiave salvezza al Maggiora.

Sconfitta interna anche per la Crevolese, che cede alla Castellettese e deve rimandare l’ingresso in zona playoff.

I risultati della Seconda Categoria Girone A:

Armeno - Borgoticino 1 - 1; Crevolese - Castellettese 0 - 1; Cireggio - Maggiora 0 - 4; Fomarco Don Bosco Pievese - Riviera D'Orta 1 - 2; Casale Corte Cerro - San Maurizio 2 - 2; Romagnano - Pro Vigezzo 2 - 4; Fondotoce - Voluntas Suna 0 - 0

Classifica:

Fondotoce 37 -Riviera d’Orta 34 - Romagnano 33 -Borgoticino 28-Casale Corte Cerro 26 - Voluntas Suna 25 -Pro Vigezzo,Castellettese 24 - Crevolese 23 - Maggiora 20 - Fomarco, Cireggio19 -Armeno 17 - San Maurizio 15