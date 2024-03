Pizzi: "Nessuna candidatura alle regionali, ho preso un impegno con la città che amo profondamente"

"Non lascerei il ruolo di sindaco per nessuna carica al mondo". Lucio Pizzi non si candiderà nella lista del governatore Alberto Cirio. La smentita arriva dopo l'uscita di Enrico Montani, segretario provinciale della Lega, che ha detto di trovare "inaccettabile una candidatura del sindaco domese alle regionali".

"Ho un impegno con la nostra città, che amo profondamente, e lo porterò a compimento fino alla primavera del 2027, data di scadenza del mandato" ha aggiunto Lucio Pizzi, che ha voluto così rimarcare il suo legame con i domesi, legame che gli è valso la riconferma oltre due anni fa con un risultato clamoroso alle urne dove ha sbaragliato i partiti sia di centrodestra che di centrosinistra.

"La mia personale candidatura alle elezioni regionali è assolutamente da escludere, così come qualunque altro ruolo per cui sia prevista l'incompatibilità con la carica di sindaco" conclude il primo cittadino domese.