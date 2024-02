Gioco pubblico, fari accesi sul ritorno del gioco illegale

La piaga del gioco nero tocca tutte le regioni italiane, passando anche per il Piemonte. Un rischio che il sistema gioco del nostro Paese non può permettersi.

È la riforma del gioco pubblico a tenere banco sui tavoli istituzionali e su quelli delle associazioni di categoria, impegnate a giudicare, valutare, pesare le diverse misure previste dal nuovo assetto normativo. Tra le novità più criticate c’è quella del nuovo costo di concessione, che è arrivato alla cifra di 7 milioni di euro.

Di questo ha parlato Remo Fiori, presidente di Cigo, l’associazione che riunisce tutti i concessionari italiani del gioco online, durante l’audizione svolta lo scorso 15 febbraio in Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Il rischio, secondo quando dichiarato dagli esperti , sarebbe quello di un effetto espulsivo per almeno due terzi dell’attuale mercato legale con un prezzo così salato per le concessioni. “Alcune scelte risultano inefficaci o inidonee alla soddisfazione degli obiettivi prefissi – questo il suo intervento - In particolare le scelte economiche e finanziarie intese allo schema di gioco, disposizioni che rischiano di mettere a rischio la sopravvivenza di molti concessionari”.

Un colpo che sarebbe particolarmente forte per la filiera del gioco legale, quella che si regge in particolare sui casinò online aams più affidabili , cresciuti negli ultimi anni in maniera impressionante. 67 miliardi di giro d’affari, con una differenza di oltre 10 rispetto al comparto tradizionale. Sono questi i numeri di un settore che sta diventando sempre più importante per l’economia italiana e che rappresenta un grande esempio di investimento, di progettualità, di innovazione.

Una filiera, quindi, che va tutelata e protetta, anche per scongiurare il ritorno del gioco illegale. L’associazione Cigo è infatti sicura che l’eliminazione di questa fetta di mercato controllato e pubblico comporterebbe un ritorno dell’offerta criminale, che si sta diffondendo pericolosamente in tutto il paese. Proprio la scorsa estate sono stati sequestrati in Piemonte 22 apparecchi da intrattenimento , insieme a cambia monete e cinque mila euro in contanti durante un’operazione condivisa tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Un ritorno pericoloso, che già oggi vale oltre 25 miliardi di euro. Fondi che arrivano soprattutto dal canale online e che vanno ad ingrandire le casse della mafia.

Per questo serve una riflessione ulteriore sulle misure previste dalla nuova riforma, tutelando tutti i soggetti della filiera pubblica. “L’associazione Cigo – si legge - auspica quindi che possano essere ricercate soluzioni che consentano anche a operatori di piccole e medie dimensioni di poter continuare a svolgere il servizio pubblico, eliminando le criticità rilevate, prevedendo in tal modo il rischio di un annoso contenzioso amministrativo”. Per questo è stato richiesto un tavolo di lavoro urgente al Ministero. Un tavolo di collaborazione e confronto per il futuro del gioco legale.