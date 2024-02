RurAct: via al progetto per la valorizzazione delle tradizioni rurali ossolane

Inizia sotto i migliori auspici RurACT, il progetto che vede l’Associazione Ars.Uni.VCO capofila di un importante partenariato costituito da Ente di gestione Aree Protette dell’Ossola, Università di Milano – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali Divas, Associazione Fondiaria TerraViva e Società Cooperativa Sociale Onlus Il Sogno.

Il progetto, finanziato da Fondazione Cariplo con un contributo di 248.000 euro su tre anni all’interno del bando Ambiente - Ruralis 2023, intende valorizzare il territorio ossolano e in particolare alcune aree della Valle Antrona e del Veglia-Devero.

RurACT è nato nello specifico per promuovere e rafforzare le micro-filiere locali e le tradizioni rurali, valorizzando il patrimonio culturale intangibile mediante azioni condivise tra imprese agricole e comunità, oltre a importanti strategie di marketing territoriale. Attraverso l'adozione di un modello partecipato, condiviso e in continua evoluzione, nell’ambito del progetto si agirà in particolare dando impulso al recupero e alla coltivazione di superfici terrazzate mediante lo sviluppo della coltivazione di mele di varietà locali, principalmente destinate alla produzione di succo, implementando a livello organizzativo e tecnologico la filiera di produzione di succo di mela. Oltre a questo, si valorizzeranno preziose tradizioni culturali rurali dell’area coinvolta, si rafforzeranno le imprese zootecniche che lavorano in ambiente montano e si attiveranno percorsi di inclusione sociale attraverso tirocini rivolti a persone svantaggiate per promuovere e agevolare futuri inserimenti lavorativi.

Gli obiettivi principali sono: preservare il patrimonio rurale attraverso una maggiore caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni locali; contrastare i fenomeni di abbandono di aree agricole e forestali e il loro degrado ambientale, incidendo positivamente sulla tutela degli ecosistemi a esse connessi; sostenere pratiche agroecologiche e di agricoltura sociale; contribuire ad aumentare l’occupazione e il potenziale di occupabilità in ambito agricolo.

Hanno espresso formale supporto e sostegno al progetto i seguenti enti: Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, Provincia Verbano Cusio Ossola, Unione Montana Alta Ossola, GAL Laghi e Monti del VCO, Consorzio Miglioramento Alpe Veglia, Consorzio Tutela Alpe Crampiolo, Comune Villadossola, Comune Antrona Schieranco, Comune Borgomezzavalle, Consorzio Link Coop Soc, APAO Associazione Produttori Agricoli Ossolani.