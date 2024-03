Tantissima neve e immagini da fiaba dalle nostre montagne

Tanta, davvero tanta neve è caduta in questi giorni e ancora ne è prevista nel fine settimana. Le immagini che giungono dalle località di montagna di tutto il Piemonte e anche dell'Ossola sono da fiaba. Da Riale a Santa Maria Maggiore, dal Devero a Domobianca è tutto un susseguirsi di cartoline bianche.

I centimetri caduti consentiranno un finale di stagione sciistica di tutto rispetto, con piste abbondantemente innevate, anche quelle che erano rimaste chiuse fino a poco fa o magistralmente preparate con l'innevamento artificiale. Questi gioni di tregua dal peggioramento marcato previsto nel fine settimana consentiranno dunque entusiasmanti sciate e passeggiate sulla neve ma attenzione, perché l'Arpa del Piemonte ha emesso il bollettino valanghe in cui si evidenzia per tutto l'arco alpino, e dunque anche per le zone dell'Ossola, il pericolo valanghe da marcato a molto forte.

In particolare, si raccomanda attenzione alla neve fresca e slittante, e si precisa che con le attese ulteriori nevicate i punti pericolosi aumenteranno. Possibile anche la chiusura di vie di comunicazione in alta quota.