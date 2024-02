Montescrestese, riunione in Pro Loco per avvicinare nuovi soci

È tempo di rinnovo del consiglio direttivo per la Pro Loco di Montecrestese e, in previsione dell'assemblea che dovrà rinnovare i vertici dell'associazione per il quadriennio 2024/2027, l'associazione ha organizzato una riunione pubblica con lo scopo di avvicinare nuove persone e ricevere nuove idee.

La riunione si svolgerà venerdì 1° marzo alle ore 21.00 presso la sala consigliare a Montecrestese. Il titolo dell'incontro è "Funzionamento, gestione e responsabilità delle Pro Loco". In occasione dell'incontro sarà anche possibile tesserarsi per l'anno 2024.