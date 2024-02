Montani (Lega): "Il Pdl sul florovivaismo è importante per le aziende di settore del Vco"

“Pdl approvata su promozione e sostegno al florovivaismo importante per le aziende del settore del Vco”. All'indomani dell’approvazione alla Camera della proposta di legge per sostenere il settore florovivaistico, il segretario Vco della Lega, Enrico Montani, ringrazia in una nota Riccardo Molinari, capo gruppo a Palazzo Madama che la ha presentata, e il collega Marzio Liuni, che per primo, nella legislatura passata, l’aveva redatta.

“Una Pdl significativa – commenta Montani – che dà ossigeno e forza a un comparto messo in ginocchio da diversi fattori, garantendo un futuro alle 17mila imprese italiane. Per quanto riguarda il nostro Vco – aggiunge il segretario provinciale della Lega – il settore del florovivaismo rappresenta una nicchia importante nell’economia piemontese, soprattutto a fronte della presenza dei fiori tipici del lago Maggiore che hanno sviluppato un turismo specifico nell’area del Verbano. Grazie a questa Pdl – conclude Montani – l’impegno è adesso quello di migliorare il quadro normativo e burocratico e di creare una regia ministeriale che lavori su innovazione e sviluppo”.