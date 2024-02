"Lassù sulle montagne": l'omaggio di Santa Maria Maggiore a Benito Mazzi

Venerdì 1° marzo viene inaugurata, a Santa Maria Maggiore, la mostra “Lassù sule montagne…quaderni, fatiche, giochi dell’infanzia di un tempo”. L’esposizione è un omaggio a Benito Mazzi, noto scrittore vigezzino scomparso nel 2022: è infatti ispirata al suo libro "Sotto la neve fuori dal mondo c'era una volta la scuola di montagna".

La mostra è allestita in tre diverse sedi del centro storico di Santa Maria Maggiore: la saletta al piano terra del Centro Culturale Vecchio Municipio, il portico di piazza Risorgimento e il Lavatoio comunale in via Roma.

L’inaugurazione è in programma per venerdì 1° marzo, in occasione della festa di Sant’Albino, dalle 16.30 alle 18.00, con una merenda offerta ai visitatori. La mostra rimarrà aperta fino al 1° maggio con i seguenti orari: dal 29 marzo al 7 aprile e dal 25 aprile al 2° maggio tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00; nel restante periodo di apertura solo il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 17.00.

L’ingresso è a offerta libera, per sostenere gli eventi del comune.