Altri tre giorni di maltempo nel fine settimana

Scenderà a 700-800 metri il limite delle nevicate domenica 3 marzo, mentre lo zero termico sarà a 1200 metri. Sarà la terza giornata di maltempo anche sul Vco, maltempo che si acuirà proprio domenica, con piogge moderate che in alcune località potranno anche essere forti. Lo dice Meteo Live Vco, che annuncia tre giorni di pioggia e neve, da venerdì a domenica. Venerdì piogge e cielo coperto con nevicate oltre i 1500 metri, mentre sabato piogge deboli con intensificazione alla sera e neve sui 1400 metri. Ulteriore peggioramento domenica. In abbassamento anche le temperature.