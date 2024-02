Residenze anziani, la Regione fa un passo avanti: la quota aumenta del 3,5% (ma le famiglie non pagano di più)

Un 3,5% in più per la quota sanitaria della tariffa pagata dalla Regione nelle rette sanitarie delle residenze per anziani del Piemonte. Ma massima attenzione al rispetto dei contratti riconosciuti all'interno delle stesse rsa. Per quantor riguarda le famiglie, la quota sociale resta immutata.

Ecco gli estremi dell'accordo raggiunto tra Regione e rappresentanti degli enti gestori delle strutture residenziali - RSA, disabilità, psichiatria, dipendenze e minori - dopo l'incontro che si è tenuto nella giornata di ieri. Erano presenti, per l'ente, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e gli assessori alle politiche sociali, Maurizio Marrone e alla Sanità, Luigi Genesio Icardi.

La Regione paga il 3,5% in più

Si è concordato che, per l’anno 2024, la Regione Piemonte riconosca un aumento delle risorse destinate ai gestori delle strutture residenziali a integrazione della quota sanitaria, pari al 3,5% per una cifra di 16 milioni di euro.

Queste risorse sono riservate alla quota dei posti letto convenzionati con il sistema sanitario nazionale, ma sono vincolate al fatto che nemmeno la tariffa dei posti non convenzionati venga rivista al rialzo. Inoltre, la Regione ha richiamato le strutture firmatarie dell’accordo al rispetto dei contratti comparativamente più rappresentativi, così come previsto dalla delibera, approvata ieri dalla giunta regionale, che richiama l’accordo sottoscritto lo scorso novembre con le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Dunque ponendo un freno all'uso di contratti siglati con sindacati ritenuti non rappresentativi e contro i quali si erano già scagliati nei mesi scorsi le maggiori sigle di categoria.

"Con questo stanziamento sosteniamo le strutture residenziali in un momento di difficoltà senza gravare sulle famiglie - spiega il presidente Cirio -. La Regione mette a disposizione 16 milioni a supporto di un settore che si conferma fondamentale per l'assistenza agli anziani e ai fragili e che ha dato il suo prezioso contributo anche durante i lunghi mesi dell'emergenza Covid, ma chiede ai gestori di rispettare i criteri per l'accreditamento tra cui quello che prevede l'applicazione dei contratti comparativamente più rappresentativi con tutele e salari equi per i lavoratori".

"Consapevoli del momento di difficoltà generale che grava su tutta la comunità, rivendichiamo di aver programmato aumenti tariffari solo rispetto alla quota sanitaria, senza rincarare di un euro la quota sociale che, lo ricordiamo, altrimenti graverebbe direttamente sulle famiglie e sugli enti gestori dei servizi socio assistenziali dei comuni. Una scelta precisa di equità, che mette le famiglie piemontesi e i loro cari al primo posto", aggiunge Marrone.