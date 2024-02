Csi, il Santino batte il Premia e allunga nel girone A1

Sono finalmente ripresi i campionati Open A, dopo l’antipasto dei recuperi dello scorso weekend. Nel girone A1 big-match tra la capolista Santino Fc e il Gs Premia che termina con la vittoria dei primi di classe, che allungano così in vetta. Nel girone A2 Hellas Vb Regno Di Napolifermato sul pari, si avvicina Ufob Garboli.

Nei campionati Open B, si è invece disputata la quinta giornata di ritorno. Nel girone B1 l’ormai ex capolista Atletico Coggia ancora in difficoltà, il Massino Visconti vince e vola al comando in solitaria.

Nel girone B2 la capolista Traffiume, senza rivali, vince di goleada contro il Bracchio. U.S.Villadossola sempre al secondo posto. Perdono terreno tutte le altre inseguitrici.

Tutti i risultati e le classifiche dei gironi del VCO:

Campionato Open A – Giornata 11:

RISULTATI GIRONE A1 : Brisino - Fulgor Vanzone 3-2; Santino F.C. - G.S. Premia 4-2; Alpe Sogno F.C. - Irriducibili Domo 2-5; Caffè Stanglini - Osteria Via Briona 2-4; La Roba Ducia - Pesce D'Oro 4-2

CLASSIFICA GIRONE A1 : Santino F.C. 30; G.S. Premia 25; Osteria Via Briona Domo 25; Caffè Stanglini 17; Irriducibili Domodossola 15; La Roba Ducia 13; Alpe Sogno F.C. 12; Pesce D'Oro 10; Fulgor Vanzone 9; Brisino 6

RISULTATI GIRONE A2 : Ghiffa F.C. - As Luzzogno 2-0; F.C. Arizzano - Hellas Vb R. Di Napoli 3-3; Fc Pedemonte - Colorificio Vr 1-2; Bar Milano - Pallanzeno 1994 4-7; U.F.O.B. Garboli - Paruzzarello Forever Y. 5-3

CLASSIFICA GIRONE A2 : Hellas Vb Regno Di Napoli 27; U.F.O.B. Garboli 25; F.C. Arizzano 22; Ghiffa F.C. 17; Bar Milano 16; Pallanzeno 1994 Asd 15; Fc Pedemonte 14; As Luzzogno 11; Colorificio Vr 8; Paruzzarello Forever Young 0

Campionato Open B – Giornata18:

RISULTATI GIRONE B1 : As Massino Visconti - Quarna 5-1; Boca Cusio - Herculaneum Iselle 7-1; Virtus Crusinallo - Atletico Coggia 2-2; Rapid Pogno - Pettenasco 4-4; Porki'S Trobaso - Astroflor F.C. 1-2; S. Anna - Gs Fondotoce 1-2; Riposa: Arcadias

CLASSIFICA GIRONE B1 : As Massino Visconti 38; Atletico Coggia 36; S. Anna 32; Virtus Crusinallo 1905 32; Quarna 25; Asd Herculaneum Iselle 23; Astroflor F.C. 23; A.S.D. Pettenasco Calcio 22; Gs Fondotoce 22; Arcadias 19; Boca Cusio 12; Porki'S Trobaso 10; Rapid Pogno 7

RISULTATI GIRONE B2 : Megolo - Bar Mood 3-3; U.S. Villadossola - Inter Iselle 4-2; Traffiume - F.C. Bracchio 12-0; Real Migianda - Old Omegna Csi 2-2; Rio Cannero - Paulon Stresa 10-3; Sangiorgese - F. Saletti Traffiume 4-3; Riposa: Nosere