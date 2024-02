A fine aprile in valle Anzasca torna la Fiera del legno

Il legno sarà ancora una volta protagonista in Valle Anzasca questa primavera: per sabato e domenica 27 e 28 aprile a Ceppo Morelli è infatti in programma l'edizione 2024 della Fiera del legno.

Il tema di quest'anno sarà "Non solo legno ma anche erbacce" e ci saranno, accanto a dimostrazioni di scultura e tornitura e laboratori, tante novità per adulti e bambini, tra giochi e passeggiate tra le bancarelle di artigiani e non solo. Gli organizzatori sono al lavoro per definire il programma dettagliato della manifestazione.