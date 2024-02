"Oltre il buio" a Borgomanero debutta il cortometraggio sulla disabilità

È tutto pronto per il debutto del cortometraggio “Oltre il buio” diretto da Enrico Pietrobon con la sceneggiatura di Alessandro Chiello. “Oltre il buio”è un progetto cinematografico ideato da un’equipe multidisciplinare: Anna Gioria; persona con disabilità, scrittrice e giornalista de Il Corriere della Sera, da sempre interessata e impegnata nel sociale; Pietro Fortis, esperto di servizi editoriali; l’Associazione Culturale CineAlpi, già vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti in ambito cinematografico.

Il cortometraggio ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani che rappresentano la società del domani, sul tema della disabilità, non intesa come patologia ma come fatto improvviso che in qualunque momento può incombere sulle nostre vite portando con sé il buio. Si tratta di un progetto culturale il cui impegno è quello di porre l’accento sulla complessità della vita delle persone con disabilità per cambiarne il paradigma, dandone una visione più partecipe, positiva e coinvolgente.La vita della giovane protagonista Patrizia, interpretata dalla bravissima attrice domese Sabrina Borsotti, viene infatti completamente stravolta da un evento improvviso. Contando solo sulla sua forza di volontà e sulla sua sedia a rotelle, impara ad affrontare gli sguardi pietistici e gli ostacoli psicologici–i più ostili–oltre alle barriere architettoniche di una difficile quotidianità.

Il lieto fine può esistere ma è riservato a chi affronta le avversità con occhi e cuore nuovo. Nel suo minutaggio contenuto - la durata dell’opera è di 28 minuti– “Oltre il Buio” propone con efficacia uno storytelling intenso, dinamico e soprattutto chiaro e comprensibile. Possiede un valore aggiunto che è una narrazione unicamente per immagini: assisteremo ad un viaggio che ognuno di noi effettuerà all’interno delle proprie paure, senza l’aiuto né delle parole dei protagonisti né di una voce narrante, solo di una colonna sonora con musiche e canzoni originali scritte dal gruppo musicale Pentagrami esclusivamente per il cortometraggio. Il progetto comprende una intensa campagna di promozione e di divulgazione che consisterà, oltre alla proiezione della pellicola stessa, nell’organizzazione di eventi di presentazione nelle scuole, incontri e tavole rotonde sul tema a curadei promotori, delle autorità locali e di esperti di disabilità dei comuni coinvolti.

Il debutto del cortometraggio avverrà sabato 2 marzo alle ore 18,00 presso l’Auditorium del Collegio Don Bosco di Borgomanero in occasione delle celebrazioni del Marzo in Rosa. Il saluto del Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli (videomessaggio) darà il via alla serata, moderata da Alessandro Cannavò, caporedattore del Corriere della Sera. E’ previsto anche il saluto delle istituzioni, dei protagonisti e dei sostenitori del progetto, oltre ad un intrattenimento a cura di Centro Danza e Wellness Soul& Body.

“Oltre il Buio”si pone obiettivi ambiziosi.Promosso dell’autorevole blog Gli Invisibili del Corriere della Sera, grazie all’ideatrice Anna Gioria ha destato l’interesse del Ministero della Disabilità, della Regione Piemonte e dellaProvincia di Novara, oltre alle città di Verbania,Domodossola, Orta San Giulio, Cameri, Busto Arsizio, pronte ad ospitare il cortometraggio dopo il debutto di Borgomanero. Il progetto gode del sostegno dell’ASD Baskin Ciuff di Borgomanero e della Consulta per le Persone in Difficoltà; il debutto è sponsorizzato da Fondazione De Agostini; ACIVerbano-Cusio-Ossola; Genny; Assicusio Assicurazioni; Rubinetterie Fratelli Frattini; Fiore Rubinetterie. Sul sito www.oltreilbuio.eu è disponibile iltrailer del cortometraggio oltre a tutte le informazioni per supportare il progetto culturale.