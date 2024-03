Capire il dramma di Gaza: iniziative di pace tra Domodossola e Verbania

L’Associazione AlternativaA…, in collaborazione con numerose associazioni ed enti della provincia del Vco, promuove due iniziative per la pace e il disarmo, ma anche per capire a fondo il dramma di Gaza e il conflitto israelo-palestinese.

Il primo appuntamento è in programma per venerdì 15 marzo alle ore 18.00, nella chiesa evangelica metodista di Verbania. L’incontro si intitola “Voco da Gaza”: una testimonianza diretta sullo straordinario impegno nella Striscia di Gaza di Vento di Terra, Ong che opera in Palestina da quasi 20 anni. Sarà presente Serena Baldini, vicepresidente dell’Ong.

Venerdì 22 marzo, alle 20.30, appuntamento invece a Casa Don Gianni a Domodossola con “La guerra dei 100 anni”: una conferenza di Paolo Naso, docente di Scienza Politica all’Università La Sapienza di Roma, per conoscere e comprendere la storia del conflitto israelo-palestinese.