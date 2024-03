Abito da uomo, i consigli e i trend per valorizzarlo al meglio

L'abito da uomo è una presenza immancabile nell'armadio di chi ama la moda o, semplicemente, ha il desiderio di non sfigurare in situazioni in cui è richiesto un certo livello di formalità.

Viene spesso chiamato in causa come simbolo dell'eleganza maschile e del genio che permea la moda italiana (per rendersi conto di come i designer, nel corso del tempo, siano riusciti a valorizzarlo senza mai snaturarlo basta dare un'occhiata alle proposte di abito uomo di Boggi Milano, che vanno dal rigore classico a soluzioni adatte anche a contesti meno formali).

Nonostante questo, non tutti sono consapevoli dell'esistenza di alcune dritte semplici ma capaci di fare la differenza tra un abito indossato in maniera casuale e uno sfoggiato con attenzione ai dettagli e alle tendenze del momento, per un look capace di stupire al primo sguardo e di omaggiare un pilastro del fashion italiano.

I trend più recenti suggeriscono, per esempio, di concentrarsi su giacche morbide, in grado di garantire una libertà di movimento ottimale. Altro consiglio da tenere presente riguarda il fatto che, oggi come oggi, sono decisamente fuori moda le giacche molto corte. Dominano invece la scena quelle che arrivano poco sotto i fianchi, da portare possibilmente aperte.

Il gusto personale è punto di riferimento in diversi casi quando si parla di tips per sfoggiare, esaltandolo, l'abito da uomo. Se, per esempio, si ha intenzione di dare al proprio outfit un delizioso tocco di modernità, ci si può concentrare, lato pantaloni, verso soluzioni caratterizzate da una linea affusolata e, per quanto riguarda la piega, fare in modo che il contatto tra il capo e la scarpa sia minimo.

Se, invece, si ha intenzione di virare verso un look dal mood classico, è meglio optare per pantaloni con piega media, con la gamba che tocca un po' di più il bordo della scarpa.

La mezza piega, invece, è la scelta giusta nei casi in cui l'abito maschile deve essere sfoggiato per occasioni in cui è richiesta una particolare attenzione all'eleganza.

Anche se si tratta di un capo classico, l'abito da uomo non è certo sinonimo di eccessivo rigore. Chi vuole, infatti, può osare aggiungendo un capo come il gilet, da indossare, se possibile, abbottonato e da scegliere aderente.

Per completare ulteriormente il look si può aggiungere pure una cravatta. I trend del momento sono molto chiari: bando ai modelli che strizzano l'occhio agli anni '80 e che spiccano per larghezza e spazio a cravatte sottili, meglio se di colori che, come il nero e il blu, stanno bene su tutto.