Pallavolo: Pediacoop H24 Domo vince e conquista i play-off

Bella e convincente vittoria quella ottenuta da Pediacoop H24 Domo sabato sera in casa del San Rocco Novara, quarta forza del campionato. Una partita che sulla carta poteva risultare molto difficile considerato il valore dell'avversario, ma una gara che i domesi sono riusciti a controllare dal primo all'ultimo punto, dimostrando la propria superiorità in tutti i fondamentali.

Il risultato finale è stato 0 a 3 a favore degli ossolani; i parziali di 19-25, 11-25, 20-25 la dicono tutta sull'andamento del match.Coach Nardin, per questa gara ancora lui a guidare da primo allenatore la squadra, parte con Boschi in regia opposto a Pennati, centrali Maiello A. e Brusa Restelletti, schiacciatori De Grandis e Piroia, libero il giovanissimo (classe 2008) Maiello S. Domo dimostra fin dai primi scambi di essere concentratissimo e attento su ogni palla.

Finalmente il numero di errori si riduce rispetto alle ultime gare e per i padroni di casa non c'è molto da fare. Nel finale di set spazio anche per il centrale Riganti. Copione simile anche nel secondo set con Domodossola che addirittura lascia San Rocco ad 11 punti. Sul finale entrano nuovamente Riganti e il giovane opposto Borgnis (2006). Nel terzo set coach Nardin decide di per la "linea verde" e schiera una squadra dalla media età di 19 anni (record assoluto per la società domese).

Dentro infatti Putrino al posto di Piroia e Sirocchi al post di Brusa Restelletti. I giovani domesi dimostrano di saper tenere il campo senza far rimpiangere i giocatori più esperti e, nonostante qualche affanno sul finale di set, Domo chiude anche il terzo parziale 20 a 25 aggiudicandosi tre punti fondamentali. Grazie alla vittoria di sabato Pediacoop H24 è già matematicamente ai play-off ed allunga a + 6 sulla terza in classifica, il Volley Lasalliano TO che cade ad Aosta. La classifica sorride quindi sempre più ai domesi che mantengono il primato a + 2 sul Volley Novara. Il prossimo week-end si torna tra le mura amiche contro la giovanissima compagine del Sant'Anna Volley. Il match si disputerà occasionalmente sabato 09/03 alle ore 18.00 al Palaraccagni.