Reazione importante e vittoria della Findomo Pediacooph24

Reazione doveva essere e reazione è stata. La Findomo Pediacooph24, dopo una settimana complicata, con le dimissioni di coach Boschetti, dà un segnale forte. Lo fa vincendo il secondo incontro del girone Gold al PalaRaccagni contro Montalto Dora.

67-56 il risultato finale, con gli ossolani bravi a non arretrare dopo un primo quarto difficile, chiuso sotto di 6. La differenza l'ha fatta la difesa, con soli 18 punti concessi agli ospiti nel secondo tempo. "Sono contento e sollevato: mi aspettavo un segnale dai ragazzi e questo segnale è arrivato. Ho visto sul parquet - le parole del presidente Nicola Guerra- lo spirito giusto: una squadra che non ha mollato, che si è compattata, che ha sofferto quando era il momento di soffrire e poi ha saputo dare la spallata al match nel momento giusto. Questa vittoria può e deve essere un punto di partenza, non di arrivo: mi auguro che anche in settimana ci sia questo atteggiamento, perchè la stagione è ancora lunga e tutta da vivere e giocare"