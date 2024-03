Dopo cinquant'anni cambio al vertice della Milizia di Calasca Castiglione

Dopo cinquant'anni la Milizia di Calasca Castiglione ha un nuovo direttore: è Stefano Capelli, che prende il testimone che gli passa Renato Lometti. Quest'ultimo sarà il suo vicedirettore. Un avvicendamento che è stato ratificato nel corso dell'assemblea che ha rinnovato il consiglio direttivo della Milizia.

"Ringrazio Renato che ha guidato la Milizia per ben cinquant'anni e dal quale ho imparato moltissimo - dice Stefano Capelli - sono felice che sia rimasto nel direttivo come vicedirettore e avendo lui a fianco so che potrò lavorare al meglio. Inizia un nuovo percorso, ma nel solco di quello che è stato fatto. Confermiamo le nostre tre feste di agosto, l'11 agosto la festa per il martire Valentino, il 15 agosto la festa della Madonna Assunta nostra protettrice e il 18 agosto la festa per il ritiro della Madonna. Valuteremo nel corso della prossima riunione se premiare qualche soldato, come spesso accade, per anzianità ed eventuali altre iniziative".

Necessario anche il rinnovo di alcune divise: "Abbiamo già acquistato delle giacche e cinque nuovi fucili, perché la sicurezza delle armi deve essere prioritaria" - dice Capelli.

Nuovo direttore dunque Stefano Capelli, vice Renato Lometti, segretari Daniele Pelfini e Serena Brusa, cassiere Alessandro Benedetti e guardarobieri Lorenzo Bonfadini e Patrick Milani. Completano il direttivo i consiglieri Daniele Rigotti, Mirko Piana, Luca Ruaro, Matteo Garbagni, Paolo Rigotti, Vittorino Fattalini e Francesco Gareri.

La Milizia Tradizionale di Calasca Castiglione conta oltre 70 persone, molte delle quali anche giovani e bambini: per entrare a far parte della Milizia è sufficiente avere compiuto sei anni, e sono numerosi i bambini che già vestono con orgoglio la divisa della Milizia.